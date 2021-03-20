Астролог Любимова назвала пользу и вред гороскопов

Международный день астрологии отмечается в этом году 20 марта в день весеннего равноденствия. Дата выбрана не случайно — в этот период Солнце вступает в знак Овна, и начинается новый астрономический и астрологический год.

Когда появилась астрология

Астрология зародилась в глубокой древности, когда человек попытался найти связь между сменой времен года и прохождением Солнца, а также проследить за изменениями лунных фаз и затмений.

В Шумере и Вавилоне астрономические наблюдения велись с начала третьего тысячелетия до нашей эры. Именно вавилоняне впервые разделили зодиакальный круг на 12 частей и присвоили каждой части имя.

В Европу астрология проникла лишь в XI-XII веках, но с развитием гелиоцентрической системы Николая Коперника была признана ненаучной. Интерес к астрологии возродился лишь в XX веке. Согласно данным опроса ВЦИОМ, в 2000 году в астрологические прогнозы верили 33% россиян, однако в последнее время этот показатель опустился до 15%.

Зачем нужен гороскоп

Астролог Лилия Любимова рассказала ФАН, что может показать гороскоп и как он помогает человеку в жизни.

«Совокупность плохого и хорошего, наших сильных и слабых сторон, проблемных областей, где подстелить соломку — на все это указывает гороскоп. Но он не фатален, поскольку будущего не существует. У нас есть несколько вариантов, также, когда вы едете за рулем машины, и навигатор предлагает вам несколько маршрутов. Так вот гороскоп — это и есть тот самый навигатор, который, во-первых, может предложить несколько вариантов судьбы, а, во-вторых, подсказать наиболее оптимальный в соответствии с запросами», — объяснила собеседница ФАН.

Любимова отметила, что зачастую гороскопы на радио и в СМИ составляют не профессиональные астрологи, а журналисты. Из-за этого у людей складывается мнение, что гороскопы не работают.

«Это самый большой вред, который наносят как непрофессиональные астрологи, так и мастера эпистолярного жанра. Мы же понимаем, что все журнальные гороскопы можно нести в мусор — разве может у всех Раков, например, быть одинаковая судьба или одинаково хороший день или плохой. Помимо нашего знака зодиака, есть множество других факторов — в личном гороскопе принимают участие все планеты солнечной системе, а также фиктивные точки лунной орбиты и далекие звезды. Все вместе формирует сюжетную канву нашей судьбы, которая, естественно, у каждого очень сильно различается», — предупредила Любимова.

Астролог назвала ежедневные гороскопы способом поднять настроение и подбодрить человека. Однако полагаться на такие гороскопы и жить в соответствии с ними по меньшей мере безрассудно.

«Если хочется получить гороскоп, то нужно либо лично обращаться к астрологу, либо приходить учиться самостоятельно составлять гороскопы», — рекомендовала астролог.

Ранее астролог Яна Ваганова рассказала ФАН об особенностях весеннего равноденствия.