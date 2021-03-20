Кабмин РФ утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты

Москва, 20 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления государственных грантов волонтерским и молодежным организациям на реализацию образовательных проектов.

Поддержка будет оказана «Всероссийскому студенческому корпусу спасателей», АНО «Агентство развития профессионального мастерства», «Российскому движению школьников», АНО «Россия — страна возможностей», «Юнармии» и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». В федеральном бюджете в 2021-2023 годах на эти цели предусмотрено 13,3 млрд рублей, следует из текста постановления, опубликованного на сайте кабмина.

Организации смогут использовать гранты для развития своих инициатив и увеличения охвата аудитории, в том числе за счет организации всероссийских конкурсов, соревнований, обучающих программ и образовательных проектов. Государственная поддержка оказывается по поручению президента РФ Владимира Путина.

Русское географическое сообщество совместно с Российским движением школьников, Ассоциацией коммуникаторов в сфере науки и институтом имени Вавилова ранее запустило проект «Плоды науки». Его участники будут наблюдать за развитием растений с 10 марта по 10 ноября.

Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко ранее покинула должность. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства, пишет «ФедералПресс».