Задержанный в Москве актер Лавров уже попадал под суд

Москва, 20 марта. Звезда сериала «След» Андрей Лавров, задержанный за нападение на инспектора ВАИ, ранее привлекался к административной ответственности. Кроме того, на него подавали в суд.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, актера штрафовали за нарушение ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Кроме того, в декабре 2019 года на Лаврова подавала в суд компания, у которой он арендовал автомобиль Smart. Гражданский иск рассматривался в Чертановском районном суде Москвы. Представители фирмы потребовали взыскать с актера деньги «в виде уплаты штрафа, предусмотренного договором аренды», за отказ от прохождения медосвидетельствования. Иск был удовлетворен.

Как сообщалось ранее, Лавров был задержан в центре столицы после того, как угрожал инспектору ВАИ ножом-бабочкой и кричал, что зарежет его. Инцидент произошел на Котельнической набережной. Актера оперативно задержали. Он уже дал признательные показания.