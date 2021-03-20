Серуканов объяснил, почему Волков молчит об уголовных делах после протестов

Команда Алексея Навального, несмотря на обещания помочь задержанным в ходе протестов финансово и юридически, просто забыла о своих сторонниках, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Виталий Серуканов убежден, что основные руководители «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) сделали это умышленно, так как они получили от прошедших провокаций большие деньги, и теперь эти люди им больше не нужны.

Согласно официальным данным Министерства внутренних дел России, по фактам преступлений во время незаконных акций в поддержку Навального в январе и феврале текущего года было возбуждено 90 уголовных дел. Часть фигурантов еще ожидает наказания за совершенные ими противоправные действия, а по некоторым эпизодам уже вынесены судебные решения.

В частности, к трем годам колонии был приговорен Виталий Тимофеенко, распыливший перцовый газ в лицо полицейскому во Владимире. Александр Мучаев приговорен к одному году лишения свободы условно за наезд на инспектора ДПС в ходе акции протеста в Москве. Ударивший полицейского житель Костромы получил полтора года принудительных работ в специализированном исправительном центре. Ряд нарушителей до сих пор находятся под арестом в следственных изоляторах в ожидании приговоров.

Призывая людей к участию в несанкционированных массовых митингах, менеджер проектов ФБК и руководитель сети штабов Навального Леонид Волков утверждал, что команда оппозиционера будет помогать юридически всем участникам протестных акций. Также он пообещал компенсировать все штрафы, которые будут выписаны нарушителям. Однако по факту соратники оппозиционера не только не оказывают обещанную поддержку, но даже не упоминают обо всех этих уголовных делах и приговорах в своих эфирах и социальных сетях.

Как объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей юрист Виталий Серуканов, такая тактика обусловлена тем, что информирование единомышленников Навального о вероятной уголовной ответственности за участие в незаконных митингах просто отпугнет большое количество людей. Именно по этой причине они лишают собственных сторонников объективной информации и «замыливают людям сознание».

«Они умышленно об этом не говорят. Они понимали, что все их провокации должны были закончиться уголовными делами. Вы хоть раз от команды Навального слышали, что они предметно помогали этим людям, оказывали им какую-то комплексную поддержку? Нет, конечно. Более того, ни Леонид Волков, который скрывается в Литве, ни Владимир Ашурков (исполнительный директор ФБК. — Прим. ред.), который скрывается в Великобритании, ни разу не обмолвились о том, что уже есть десятки уголовных дел. Они просто молчат про это. Они получили от этих провокаций большие деньги, и теперь им больше не нужны эти люди, они просто выбросили их на помойку, как израсходованный материал», — заявил эксперт.

Серуканов напомнил, что летом команда Навального планирует очередные провокации и для этого им нужно «новое свежее мясо», которое не нужно лишний раз пугать неприятностями, произошедшими с участниками зимних протестов. По его словам, Волков и основные руководители «Фонда борьбы с коррупцией» придерживаются циничной и абсолютно беспринципной позиции, которая заключается в том, чтобы выводить людей на улицы, а потом просто про них забывать.

«Каждый раз все повторяется по новой. При этом эти люди (ближайшие соратники Навального. — Прим. ред.), они зарабатывают на этом. Они никому не будут нужны в своих Европах, если они не будут устраивать провокации в России. Цинично, ужасно, но это правда жизни», — подчеркнул Серуканов.

Он также отметил, что люди, обладающие критическим мышлением и умением находить информацию в интернете, поймут, что основные организаторы подобных акций уже давно сбежали из страны и возвращаться сюда не собираются. Вопрос нахождения в России, которая нужна верхушке ФБК лишь в качестве источника зарабатывания денег на провокациях, для них закрыт окончательно.

«Никаких у них массовых протестов однозначно не получится, свою войну они проиграли. Какие-то точечные провокации могут быть, и это обернется, опять же, десятками уголовных дел. К сожалению, дураки-то никогда не переведутся. Вопрос в том, что, если дураков будет становиться меньше, Волков будет вынужден придумывать все новые, все более чудовищные по своей тупости ходы. Я думаю, скоро мы увидим от команды Навального и онлайн-митинги, и попытки устраивать еще какие-нибудь идиотские уличные флешмобы», — заключил Серуканов.

Напомним, после провала протестного движения минувшей зимой Леонид Волков объявил о временном прекращении акций в поддержку Алексея Навального. По мнению главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, команда ФБК выбрала ошибочную стратегию и не учла отсутствия необходимого ресурса для организации митингов, попыток освободить Навального и подготовки к предстоящим выборам. Заявив о планах устроить «масштабные» протесты летом, Волков рискует повторить ошибку и потерпеть очередное фиаско.