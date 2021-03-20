Разведенная Кристина Асмус ответила на вопрос о новом любовнике

Москва, 20 марта. Бывшая жена юмориста Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус спровоцировала новые обсуждения ее личной жизни. Поклонники заподозрили артистку в новом романе.

На своей странице в Instagram Асмус выложила снимки с актером Егором Медведевым, с которым они выступают вместе в иммерсивном шоу «Вернувшиеся». На одном из фото артист обнимает экс-супругу Харламова и прижимается щекой к ее волосам.

«Обещала сообщить о новых датах легендарного провокационного шоу «Вернувшиеся», в котором мы можем с вами оказаться один на один в комнате», — подписала кадры актриса.

Поклонников Кристины Асмус очень заинтересовала личность актера, запечатленного с ней на фото. Некоторые подписчики предположили, что коллег связывают не просто рабочие отношения.

«Это кто? Новый любовник?» — спросили у разведенной актрисы в комментариях.

«Конечно!!! Ко мне в ленту ведь только через постель попасть можно», — иронично ответила Асмус.

Фанатов актрисы волнуют детали ее личной жизни после развода с Харламовым, однако звезда не делится с поклонниками подробностями. Более того, вопросы о новых отношениях возмущают Кристину Асмус. При этом артистка намекает, что она вовсе не свободна, как думают многие.