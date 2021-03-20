Тонущую в ледяной купели собаку спас офицер из Калининграда

Калининград, 20 марта. Два горожанина в Калининграде спасли тонущую в ледяной купели собаку. Одним из них оказался сотрудник СКР, полковник юстиции Роман Ковалев.

По словам очевидцев, пес охотился на уток, после чего провалился под лед и несколько минут пытался выбраться из ледяной воды. Спасать животное бросился один из прохожих, однако после смелых попыток пробить лед у него не вышло. Тогда в воду прыгнул второй мужчина, и ему спасти пса все-таки удалось.

Хозяйка собаки сообщила, что спасителем ее животного стал мужчина по имени Роман. После этого стало известно, что неравнодушный мужчина является офицером Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту.

Также недавно на юге Москвы члены отряда «СпасРезерв» спасли поселившегося в электрощитке кота. Животное успело оставить жильцов без интернета и кабельного телевидения.