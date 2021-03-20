Реальные зарплаты российских граждан стали меньше

Москва, 20 марта. Реальные зарплаты в России в январе 2021 года увеличились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Реальная заработная плата представляет собой среднюю начисленную зарплату, скорректированную на показатель инфляции. При этом если сравнивать с декабрем, значения сократились на 28,9%, отметили в ведомстве.

Согласно данным, в номинальном выражении зарплата жителей России выросла в январе на 5,3%. Так, ее среднемесячный размер по итогам первого месяца этого года составил 49 516 рублей, следует из отчета статистической службы.

В целом в реальном выражении за прошедший год зарплаты увеличились на 2,5% по сравнению с 2019 годом, сообщается в материалах Росстата.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой, представленной участниками объединения профсоюзов России «Соцпроф», по изменению оплаты труда работникам бюджетной сферы. Внутреннее совместительство следует заменить на переработку. Следовательно, выплаты бюджетникам должны считаться по новой системе, сообщается в документе.

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