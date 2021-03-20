Астрономы оказались поражены мощностью стратосферных ветров на Юпитере

Париж, 20 марта. Скорость стратосферных ветров на Юпитере поразила группу исследователей из Университета Бордо во Франции. Вихри способны преодолевать до 1450 км в час.

Астрономы получили данные с помощью измерительного прибора в виде кометы Шумейкеров-Леви-9, которая была запущена в 1994 году и столкнулась с газовым гигантом. Столкновение породило новые молекулы в стратосфере Юпитера, которые теперь движутся вместе с ветрами. Ученые отследили движение одной из таких молекул и получили поражающие результаты.

Некоторые узкие полосы ветра движутся со скоростью 400 метров в секунду и примерно 1450 км в час. Это почти в три раза больше, чем скорости ветра на Земле даже в самых сильных торнадо. Астрономы также выяснили, что струи могут превращаться в гигантский вихрь диаметром в четыре планеты, а высотой достигать 900 км.

Ранее сообщалось, что группа астрономов обнаружила вторую атмосферу экзопланеты, вращающейся вокруг звезды GJ 1132. Зафиксировать это удалось при помощи телескопа «Хаббл».