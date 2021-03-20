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Астрономы оказались поражены мощностью стратосферных ветров на Юпитере

Астрономы оказались поражены мощностью стратосферных ветров на Юпитере

Париж, 20 марта. Скорость стратосферных ветров на Юпитере поразила группу исследователей из Университета Бордо во Франции. Вихри способны преодолевать до 1450 км в час.

Астрономы получили данные с помощью измерительного прибора в виде кометы Шумейкеров-Леви-9, которая была запущена в 1994 году и столкнулась с газовым гигантом. Столкновение породило новые молекулы в стратосфере Юпитера, которые теперь движутся вместе с ветрами. Ученые отследили движение одной из таких молекул и получили поражающие результаты.

Некоторые узкие полосы ветра движутся со скоростью 400 метров в секунду и примерно 1450 км в час. Это почти в три раза больше, чем скорости ветра на Земле даже в самых сильных торнадо. Астрономы также выяснили, что струи могут превращаться в гигантский вихрь диаметром в четыре планеты, а высотой достигать 900 км.

Ранее сообщалось, что группа астрономов обнаружила вторую атмосферу экзопланеты, вращающейся вокруг звезды GJ 1132. Зафиксировать это удалось при помощи телескопа «Хаббл».

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