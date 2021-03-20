С сегодняшнего дня в Крыму начнут изымать земли у граждан Украины

Севастополь, 20 марта. В Крыму сегодня, 20 марта, вступил в силу закон, позволяющий отчуждать у иностранных граждан, компаний и лиц без гражданства земли, которые за семь лет не были либо переоформлены по российскому законодательству, либо проданы или подарены. Вся эта недвижимость уйдет на торгах, а вырученные деньги затем передадут правообладателю, сообщает ФАН.

Закон, в частности, коснется тех, чьи участки находятся на приграничных территориях — такими были признаны 19 из 25 муниципальных образований Крыма и восемь из 12 муниципалитетов Севастополя. Основными иностранными собственниками недвижимости на полуострове являются граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии и Израиля.

Стоит отметить, что на приграничных территориях нерезиденты страны теперь не смогут приобретать землю. Разрешенные для продажи иностранным компаниям и гражданам участки теперь находятся в Крыму в следующих районах: Первомайский, Джанкойский, Красногвардейский, Симферопольский, Белогорский.

В список приграничных территорий попала и Ялта, где находится недвижимость президента Украины Владимира Зеленского и его жены. Семь лет подряд они исправно платят налоги и коммунальные платежи за квартиру в уже российском Крыму.

Пользователи Сети начали писать, что теперь у семьи Зеленских и многих украинских депутатов должны забрать элитную недвижимость, поскольку те вряд ли переоформили право собственности или продали свои участки.

Однако у главы Украины квартира расположена в жилом комплексе, а сама земля, где он находится, по предварительным данным, была переоформлена по всем нормам российского законодательства. То есть, по закону, забирать квартиру у Владимира Зеленского и его супруги никто не будет, поскольку речь идет именно о земельных участках.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин еще 20 марта 2020 года подписал соответствующий указ, назначив начало процесса отчуждения участков в Крыму на 20 марта 2021 года. При этом в крымском ЕГРН по состоянию на начало года осталось около 11 тысяч иностранных прав собственности на землю в РК.

Ранее ФАН сообщал, что тысячи украинцев планируют привиться вакциной «Спутник V» на территории России.