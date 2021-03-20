Шифрин вспомнил, как узнал о гибели Евдокимова

Москва, 20 марта. Юморист и актер Ефим Шифрин рассказал, как получил страшную новость о гибели своего коллеги по передаче «Аншлаг», пародиста Михаила Евдокимова.

В эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» артист вспомнил о личностях, оставивших след в его жизни. Уход этих людей стал для Шифрина настоящей утратой. Смерть Евдокимова как раз попала в этот список. О гибели товарища Шифрин узнал, когда находился на пляже в Ялте.

«Мне позвонил [Максим] Галкин, сказал, что Миша разбился. Я спросил, как он себя чувствует. Мне даже в голову не пришло, что его нет. Мы были совершенно с ним два полюса разных, я даже не знаю, что нас объединяло в дружбе. Плюс и минус, север и юг, но что-то общее у нас все-таки было. Миша, например, первым из артистов стал меня показывать», — поделился юморист.

Ефим Шифрин добавил, что незаменимых людей в мире нет, но каждый человек в жизни артиста что-то сделал для него. Актер уже привык к уходам близких.

«Это страшная привычка, но она вырабатывается», — подчеркнул Шифрин.

Михаил Евдокимов погиб летом 2005 года в автокатастрофе на трассе Бийск — Барнаул, ему было 47 лет. Внебрачный сын покойного артиста признавался, что ему не нравится юмор отца.