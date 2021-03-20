Стоматолог раскрыл пользу красного вина для здоровья зубов

Москва, 20 марта. Популярное у россиян красное вино может положительно сказываться на состоянии зубов. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По словам специалиста, в этом алкогольном напитке в ходе исследований обнаружили полифенол. Это бактерицидное вещество известно своей способностью оказывать противодействие практически всем разновидностям бактерий, в том числе и тем, что вызывают кариес.

Таким образом красное вино способствует уменьшению количества кариозных бактерий во ротовой полости. Как следствие, это приводит к снижению эффективности развития кариеса, передает телеканал «Звезда».

В свою очередь, опасным для здоровья зубов может оказаться яблочный уксус, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Употребление уксуса провоцирует эрозию зубной эмали, а также грозит образованием тромбов.

Избежать проблем с зубами можно, если соблюдать основные правила по уходу за ротовой полостью. Например, важно не только регулярно чистить зубы, но и использовать при этом правильную технику чистки.