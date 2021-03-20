Тысячи сирийских семей вернулись в свои дома в пригороде Дамаска

Дамаск, 20 марта. Свыше 60 тысяч мирных жителей вернулись в город Арбин и прилегающую местность на юге сирийской провинции Дамаск, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Председатель городского совета Арбина Ратиб Шахрур сообщил, что после освобождения территории для комфортного возвращения граждан были проведены масштабные материально-технические работы по восстановлению систем жизнеобеспечения. Сирийское правительство продолжает реконструировать дороги, школы, канализацию, а также системы электро- и водоснабжения.

В настоящий момент район демонстрирует рост деловой и промышленной активности: компании осуществляют экспорт производимой продукции, а малый бизнес обслуживает потребности местного населения. Это стало возможным после восстановления безопасности в регионе.

Сирийская арабская армия (САА) полностью освободила южные пригороды провинции Дамаск в конце мая 2018 года. К тому моменту они были практически полностью разрушены и непригодны к проживанию: за годы войны эти населенные пункты многократно переходили из рук в руки между «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ) и «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В настоящий момент власти продолжают ликвидацию ущерба, который был нанесен в результате деятельности террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.