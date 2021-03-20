МИД РФ осудил ракетный удар хуситов по заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Москва, 20 марта. МИД РФ выступает с осуждением ракетного удара йеменских хуситов по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда.

Представители российского дипведомства призвали всех участников конфликта в Йемене к соблюдению положений международного гуманитарного права.

«В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию. Настоятельно призываем всех участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве подтвердили позицию России относительно прекращения насилия в регионе и скорейшего налаживания переговорного процесса, который позволит выработать решения для проблем республики и соседних государств.

«В ходе наших контактов с ведущими политическими силами Йеменской Республики и заинтересованными внешними игроками будем и далее всемерно этому содействовать», — заключили в МИД.

Напомним, в феврале йеменское движение «Ансар Аллах» провело ракетный обстрел по объектам в Саудовской Аравии. Силы ПВО (RSADF) заявили о сбитой баллистической ракеты на подлете к Эр-Рияду.