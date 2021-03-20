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Мексиканские ученые выявили способность кисломолочных продуктов снижать давление

Мексиканские ученые выявили способность кисломолочных продуктов снижать давление

Мехико, 20 марта. Кисломолочные продукты оказались способны снижать артериальное давление и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили мексиканские ученые.

Специалисты Центра пищевых исследований и разработок в мексиканской Соноре рассказали, что ферментированное молоко благотворно влияет на микробиом кишечника, что в итоге нормализует кровяное давление и состояние организма в целом. Наиболее полезными с точки зрения предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы являются йогурт, кефир, пахту и filmjölk (традиционный продукт в Швеции).

Благоприятное действие кисломолочных продуктов скрывается в содержании биологически активных пептидов, экзополисахаридов и пробиотиков. Ученые порекомендовали производителям рассмотреть итоги исследования и начать изготовлять кисломолочные продукты для коррекции здоровья.

Молочные продукты также идеально подходят для того, чтобы подкрепиться перед сном. Китайский диетолог Салли Ши-Поон порекомендовала отказаться от высококалорийной пищи для хорошего сна.

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