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Ученые МГУ сумели обнаружить аннигиляционную линию от черных дыр

Ученые МГУ сумели обнаружить аннигиляционную линию от черных дыр

Москва, 20 марта. Открытие российских ученых позволило подтвердить верность современных представлений о физике черных дыр и приблизило к пониманию того, как устроен мир вокруг нас.

Научные сотрудники Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ доказали существование сильных гравитационных полей во Вселенной. Об этом сообщила пресс-служба высшего учебного заведения.

Доказательством существования полей стало обнаружение аннигиляционной линии. Это эффект, при котором сталкивающиеся частицы и античастицы способны превращаться в другие частицы. Этот процесс сопровождается излучением фотонов с показателями энергии в 511 килоэлектронвольт. Ранее ученые не могли доказать их существование, несмотря на то, что это могло бы подтвердить соответствие современных представлений о физике черных дыр действительности. Российским ученым это удалось.

Сообщается, что ученые провели анализ широкополосных энергетических спектров пяти черных дыр с использованием спектрального моделирования. В результате исследования был обнаружен избыток излучения. Именно он является гравитационно красно-смещенной аннигиляционной линией, считают астрономы.

Ранее международная группа ученых из России, Тайваня и Японии выдвинула новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр. Вероятно, они произошли в результате трансформации больших газовых облаков.

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