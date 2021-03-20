Более 80 рыбаков спасли с отколовшейся льдины под Кингисеппом

Санкт-Петербург, 20 марта. Более 80 рыбаков-любителей спасли со льда Финского залива в Кингисеппском районе Ленобласти. ЧП произошло в районе населенного пункта Старое Гарколово.

На место были направлены сотрудники подразделения «Лебяжье» Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Они прибыли туда на судне на воздушной подушке.

На помощь рыбакам также были направлены буксир «Союз» морской спасательной службы, ледокол пограничных войск «Капитан Плахин» и вертолет МЧС. Как отметил источник ФАН в экстренных службах региона, ежегодно в этом месте ломается лед, и сегодня, 20 марта, произошло то же самое.

«Люди спасены, никто не утонул», — подчеркнул он.

Всего в спасательной операции приняли участие 32 человека и десять единиц техники.