Российские ученые придумали, как сделать пассажирский самолет легче

Новосибирск, 20 марта. Образец электрогенератора может быть использован вместо стартера для запуска самолетных двигателей. Его создали ученые из Новосибирского государственного технического университета.

Ведущий инженер-конструктор Института силовой электроники НГТУ Максим Жарков рассказал, что на данный момент специалисты исследуют электромагнитные процессы. Генератор планируют задействовать в режиме стартера, когда самолет находится на земле или произошла внештатная остановка двигателя в небе.

«С помощью электрогенератора мы запускаем авиационный двигатель, чтобы его раскрутить и дальше он мог самолет поднимать в воздух», — объяснил Жарков.

Проект новосибирских ученых позволит отказаться от существующей системы запуска, так как она технологически устарела. Генератор особой конструкции сделает массивный стартер ненужным и освободит место в самолете.

Росавиация ранее обнародовала итоги интенсивности полетов самолетов российских авиакомпаний за февраль. Количество перелетов сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом.