«У меня для вас сюрприз»: Галкин осыпал детей мармеладом с игрушками

Москва, 20 марта. Российская примадонна Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин воспитывают милых двойняшек Гарри и Лизу. В этом году детям исполнится уже восемь лет, в мае они закончат первый класс. На образование наследников звездные родители не скупятся и, по средним подсчетам, тратят на это около шести миллионов рублей в год. В эту сумму входит оплата частной школы и различные кружки, среди которых и языковые занятия, сообщает Teleprogramma.pro. View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

На своей странице в Instagram Максим Галкин разместил видеоролик, где показал, как проводит субботний день с наследниками. В этот день он решил порадовать детей большим количеством сладостей с игрушками.

«У меня для вас сюрприз, это мармелад с игрушкой!» — продекламировал Максим Галкин, высыпая на стол целый ворох коробочек.

Лиза и Гарри с достоинством оценили сюрприз от любящего отца. Они с умилением рассматривали игрушки, доставая их из коробочек.

Так вышло, что родных бабушки и дедушки у Лизы и Гарри нет. Близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина нянчила ныне покойная режиссер Галина Волчек. Она не чаяла в детишках души, и они отвечали ей взаимностью. Галина Борисовна часто захаживала в гости к звездной паре и всегда с большим удовольствием общалась с Гарри и Лизой. Второй бабушкой для детей стала близкая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель, живущая по соседству.

Дедушкой Гарри и Лиза привыкли называть еще одного близкого друга семьи — Семена Могилевского. Несмотря на наличие у мужчины родных внуков, близнецы звездной пары для него тоже как родные. Подробнее — в материале ФАН.