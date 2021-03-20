Военный эксперт развеял миф о смертоносности украинской ракеты «Нептун»

Москва, 20 марта. Ракета «Нептун», разработанная украинскими специалистами на основе старой советской ТРДД-50, не представляет никакой угрозы для России, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, противокорабельные ЖК-360МЦ «Нептун» разрабатывались на Украине с оглядкой на опыт советских конструкторов. Так, в 1984 году в СССР в качестве аналога американского «Томагавка» была создана ракета ТРДД-50. Позже на ее основе появилась противокорабельная X-35 «Уран». Вот ее почти полностью и скопировали украинские инженеры, дав ей название «Нептун».

«Для российских средств ПВО украинская «Нептун» — легкая мишень», — рассказал эксперт.

Он также развеял миф о смертоносности этой ракеты. По его совам, подобные заявления являются не более чем низкопробной пропагандой. К ней можно отнести и высказывания на тему того, что благодаря «Нептуну» чуть ли не «дрожит Кремль». По его словам, разбрасывающиеся подобными высказываниями люди далеки от военного дела.

Ранее сообщалось, что комментарии украинских экспертов касательно достоинств «новой ракеты» вызывают смех среди профессионалов-ракетчиков. Разные специалисты неоднократно говорили, что у Украины нет такого оружия, на которое она могла бы серьезно рассчитывать в конфликте с Россией, передает «Царьград».