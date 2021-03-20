Медики госпитализировали раздавленную лошадью девочку в Ивановской области

Иваново, 20 марта. Кобыла травмировала 11-летнюю школьницу в Вичуге. Пострадавший ребенок был госпитализирован из конной секции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка на территории частного конноспортивного клуба. По предварительной версии, девочка попыталась самостоятельно вывести лошадь из места выпаса, после чего животное начало топтать ее.

Сейчас пострадавшая школьница находится в больнице. Ее госпитализировали в медучреждение с черепно-мозговой травмой. Обстоятельства случившегося выясняют следователи, в частности их интересует вопрос, как подросток оказался в опасной зоне.

На Сахалине правоохранители задержали местного чиновника после гибели четверых детей во время пожара, сообщал ФАН. Его подозревают в халатности.