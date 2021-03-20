Россия ведет переговоры с УЕФА по поводу приезда Головина на матч со Словенией в Сочи

Москва, 20 марта. РФС (Российский футбольный союз) ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу приезда полузащитника «Монако» Александра Головина в Сочи.

Футболист должен появиться на тренировочном сборе российской сборной, который пройдет в Сочи, перед матчем отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против словенской команды. Соответствующее заявление сделал Игорь Владимиров, пресс-атташе национальной команды.

Ранее стало известно, что клуб «Монако» не дал разрешения для отправления Головина на матч с соперниками из Словении. Решение объяснили тем, что после этого спортсмену придется не менее пяти дней находиться на карантине.