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Восточное правительство Ливии передает власть новому кабинету министров в Бенгази

Восточное правительство Ливии передает власть новому кабинету министров в Бенгази

Триполи, 20 марта. Восточное правительство Ливии передает власть переходному Правительству национального единства (ПНЕ), возглавляемому премьером Абд аль-Хамидом Дабибой в Бенгази, сообщает Twitter-аккаунт информационного агентства Al Wasat.

На церемонии присутствуют Хасан аль-Катрани и Абдалла ат-Тани. Аналогичная процедура состоялась в ливийской столице во вторник, 16 марта, где Правительство национального согласия (ПНС) передало полномочия новому кабинету министров.

Переходному ПНЕ Ливии необходимо провести единые президентские и парламентские выборы, намеченные на 24 декабря 2021 года. Это его главная задача. Кроме того, временные органы исполнительной власти займутся объединением разрозненных государственных институтов, восстановлением инфраструктуры и примирением населения.

Корреспонденты Федерального агентства новостей освещали церемонию принесения присяги новыми главами ведомств перед лицом членов Палаты представителей в городе Тобрук.

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