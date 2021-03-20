Восточное правительство Ливии передает власть новому кабинету министров в Бенгази

Триполи, 20 марта. Восточное правительство Ливии передает власть переходному Правительству национального единства (ПНЕ), возглавляемому премьером Абд аль-Хамидом Дабибой в Бенгази, сообщает Twitter-аккаунт информационного агентства Al Wasat.

На церемонии присутствуют Хасан аль-Катрани и Абдалла ат-Тани. Аналогичная процедура состоялась в ливийской столице во вторник, 16 марта, где Правительство национального согласия (ПНС) передало полномочия новому кабинету министров.

سلمنا بحمد الله اليوم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية بشكل ديمقراطي يليق بتضحيات ونضال كافة أبناء ليبيا من أجل الوصول إلى هذا النموذج الديمقراطي وهذا الشكل الحضاري للتداول السلمي للسلطة #ليبيا#واحدة pic.twitter.com/e32p0nmLss — أحمد معيتيق (@MaiteegAhmed) March 16, 2021

Переходному ПНЕ Ливии необходимо провести единые президентские и парламентские выборы, намеченные на 24 декабря 2021 года. Это его главная задача. Кроме того, временные органы исполнительной власти займутся объединением разрозненных государственных институтов, восстановлением инфраструктуры и примирением населения.

Корреспонденты Федерального агентства новостей освещали церемонию принесения присяги новыми главами ведомств перед лицом членов Палаты представителей в городе Тобрук.