Чиновники могут перенести строительство железной дороги через СНТ в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 марта. В администрации Ломоносовского района Ленинградской области прислушались к жалобам местных жителей. Источник сообщил ФАН, что власти начали процедуру пересмотра проекта размещения железной дороги прямо по СНТ. Теперь после начавшегося скандала и, в частности, после серии публикаций Федерального агентства новостей чиновники решили выбрать тот вариант расположения железнодорожных путей, который не будет затрагивать жилые массивы.

Напомним, Совет Федерации РФ и уполномоченный по правам человека получили письма и жалобы от жителей садовых товариществ из Ломоносовского района Ленинградской области. Их просили проверить планы по строительству железнодорожных путей, из-за которых под снос попадает десяток СНТ, а многие дома в лучшем случае рискуют остаться жить вблизи постоянного движения поездов.

По информации ФАН, речь идет о строительстве железнодорожных путей через Пениковское сельское поселение и находящиеся там СНТ. По планам властей, там должна будет пройти трасса Юго-Западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга.