Кофейный жмых, как средство от гололеда, начали использовать в Альметьевске. ФАН-ТВ

Вместо соли и химических реагентов в одном из городов Татарстана против гололеда начали использовать кофейный жмых.

Владельцы кофеен Альметьевска около месяца собирали кофейный жмых в специальные контейнеры. После чего в парке «Здоровье» на участки, покрытые льдом, рассыпали более 50 килограммов отработанного порошка. Изначально необычное средство от гололеда предложили экологи города. Они решили, что кофейный жмых из местных кофеен и заправок, который обычно выбрасывают, еще может пригодиться.

Оказалось, что отработанный кофе не хуже реагентов и соли помогает пешеходам устойчиво держаться на ногах. Кроме того, пешеходные дорожки в парках и скверах города источают бодрящий аромат.

Начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Альметьевского района Ильсур Салимгараев отметил, что первые результаты применения новой технологии дали положительные результаты.

«По первому парку, на котором мы отработали, буквально на днях, результат хороший: работает, не скользит, не марает. Жителям очень понравилось даже не то, что он не скользит, а приятный аромат. Довольны. Есть минус один — нужды большие объемы, чтобы обрабатывать ежедневно», — сказал чиновник.

Поскольку эксперимент прошел удачно, теперь в течение весны и лета кофейный жмых будут собирать для следующего зимнего сезона, чтобы использовать его во всех парках и скверах Альметьевска.

В департаменте экологии и благоустройства также отметили, что в отличие от каменной соли, которую обычно рассыпают во время гололеда, кофейная гуща не будет повреждать обувь и травмировать лапы животных. Кофейный жмых будет приносить пользу даже после схода снега. Попадая на газон, он продолжит работать в качестве удобрения, поскольку в нем содержатся и магний, и кальций, и азот.

Местные жители с позитивом отнеслись к идее использовать кофейный жмых вместо реагентов. Наиля Салахова, занимающаяся разведением цветов в палисаднике, отметила, что применение соли негативно сказывается на растениях.

«Я все поражалась, когда у нас, вот в палисаднике у меня цветы, и снег кидают — так у меня цветы поэтому не растут, что там соленая вода. А это же натуральное и удобрение хорошее. Спасибо, кто придумал», – сказала женщина.

«По мне так классная идея, потому что это органика в отличие от соли, которую обычно используют в городе. В первую очередь здорово, что собакам это не навредит. Лапки их останутся целы. Очень классная идея, мне нравится», — говорит Татьяна Смелова, житель Альметьевска.

Технология использования кофейного жмыха сама по себе не нова. Ее уже давно используют в некоторых европейских странах. Возможно, позитивный пример Альметьевска возьмут себе на заметку и в других регионах России.