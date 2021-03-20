Госавтоинспекция Дагестана установила скрытый контроль за движением на дорогах

Махачкала, 20 марта. С начала года в Дагестане из-за выезда на полосу встречного движения погибли 24 человека. Для профилактики нарушений Госавтоинспекция республики начала использовать автомобили скрытого контроля.

По данным регионального МВД, за неполных три месяца 2021 года выезд на встречную полосу стал причиной почти 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали порядка 100 человек. Только в январе и феврале сотрудники ГИБДД составили более трех тысяч протоколов на автовладельцев, допустивших пересечение «сплошной» в неположенном месте.

«С начала года по причине выезда на полосу встречного движения совершено 49 ДТП, в которых погибли 24 и получили ранения 92 человека, среди погибших — двое детей», — сообщил журналистам старший инспектор управления Госавтоинспекции МВД по Дагестану Заур Пирмагомедов.

В ГИБДД предупредили, что дорожные инспекторы теперь будут вести скрытый контроль за наиболее опасными видами нарушений на дорогах республики. Это снизит число ДТП с тяжкими последствиями, считают в Госавтоинспекции.

«В целях стабилизации аварийности Госавтоинспекция проводятся профилактические мероприятия с использованием автомобилей скрытого контроля», — отметил Пирмагомедов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане три автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом. В результате аварии погибла женщина, еще два человека были доставлены в лечебные учреждения в критическом состоянии.