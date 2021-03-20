Максим Решетников и Артем Здунов обсудили стратегию развития Мордовии

Саранск, 20 марта. Министр экономического развития России Максим Решетников встретился Врио главы Мордовии Артемом Здуновым. Речь шла о социально-экономическом развитии республики.

Как сообщает официальный портал органов госвласти Мордовии, стороны говорили о создании стратегии развития региона. Максим Решетников заверил: ведомство готово поддержать республику в этом вопросе. Особое внимание было уделено теме крупных инвестпроектов.

Также речь шла о реализации пилотных проектов по развитию МФЦ и цифровизации деятельности и запуске паломническо-туристического кластера «Саранск — Темников — Санаксарь», который войдет в действующий проект «Арзамас — Дивеево — Саров».

Ранее ФАН сообщил, что Мордовия получит 38,5 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на лечение больных коронавирусом.