Москва, 20 марта. Внебрачный сын покойного пародиста Михаила Евдокимова Даниил Белов оценил юмор отца и передачи «Аншлаг», с которой тесно связан артист.

Наследник погибшего юмориста стал гостем программы «Привет, Андрей!», приуроченной к грядущему юбилею Ефима Шифрина. Белов пришел в студию, чтобы поздравить коллегу отца по «Аншлагу» с наступающим днем рождения.

«Я никогда его не видел взрослым. Мама, какой же ты здоровый! Как ты похож на папу! Как я рад тебя видеть», — восхитился Шифрин.

Даниилу в прошлом году исполнилось 16 лет. Юноша признался, что мечтает стать военным. Белов рассказал, что смотрит выступления Михаила Евдокимова, например, по вечерам вместе с матерью, но такой тип шуток ему не близок.

«Честно сказать? Мне просто юмор не нравится», — заявил внебрачный сны покойного артиста «Аншлага».

Михаила Евдокимова не стало 7 августа 2005 года, ему было 47 лет. Юморист погиб в автокатастрофе на трассе Бийск — Барнаул.

Ефим Шифрин рассказывал, что в 2000 году он, Евдокимов и Клара Новикова приняли решение уйти из «Аншлага». Ныне покойный артист довольно быстро передумал и вернулся в юмористическую программу. Его примеру последовала и Новикова, что очень огорчило Шифрина.