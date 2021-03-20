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Внебрачный сын покойного Евдокимова признался, что ему не нравится юмор отца

Внебрачный сын покойного Евдокимова признался, что ему не нравится юмор отца

Москва, 20 марта. Внебрачный сын покойного пародиста Михаила Евдокимова Даниил Белов оценил юмор отца и передачи «Аншлаг», с которой тесно связан артист.

Наследник погибшего юмориста стал гостем программы «Привет, Андрей!», приуроченной к грядущему юбилею Ефима Шифрина. Белов пришел в студию, чтобы поздравить коллегу отца по «Аншлагу» с наступающим днем рождения.

«Я никогда его не видел взрослым. Мама, какой же ты здоровый! Как ты похож на папу! Как я рад тебя видеть», — восхитился Шифрин.

Даниилу в прошлом году исполнилось 16 лет. Юноша признался, что мечтает стать военным. Белов рассказал, что смотрит выступления Михаила Евдокимова, например, по вечерам вместе с матерью, но такой тип шуток ему не близок.

«Честно сказать? Мне просто юмор не нравится», — заявил внебрачный сны покойного артиста «Аншлага».

Михаила Евдокимова не стало 7 августа 2005 года, ему было 47 лет. Юморист погиб в автокатастрофе на трассе Бийск — Барнаул.

Ефим Шифрин рассказывал, что в 2000 году он, Евдокимов и Клара Новикова приняли решение уйти из «Аншлага». Ныне покойный артист довольно быстро передумал и вернулся в юмористическую программу. Его примеру последовала и Новикова, что очень огорчило Шифрина.

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