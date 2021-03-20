Древние позвоночные обладали способностью к подводной ходьбе миллионы лет назад

Кембридж, 20 марта. Древнейшие предки человека и других позвоночных существ обладали способностью к подводной ходьбе. Они использовали особенности строения собственного тела.

Биологи Гарвардского университета обратили внимание на маленьких скатов, обнаруженных в 2018 году. Эти небольшие морские существа использовал плавники для ходьбы по морскому дну. Исследователи решили изучить этот механизм.

В рамках научной работы биологи разработали математическую модель, объясняющую эволюцию ходьбы под водой. Выяснилось, что древние предки позвоночных, в том числе человека, использовали морфологические особенности тела, чтобы перемещаться по морскому дну. Это не требовало больших затрат энергии и внушительного интеллектуального развития.

Ученые подчеркивают, что алгоритм движений отличается максимальной простотой. С выходом на сушу первых существ он подвергся изменениям и значительно усложнился. Исследователи считают, что это связано с однородностью морской среды.

Ранее сообщалось, что в океанариуме Санкт-Петербурга появился новый обитатель. Им стал детеныш ската-хвостокола. Условия для зачатия маленького ската были максимально благоприятными в силу отсутствия посетителей из-за пандемии коронавирусной инфекции.