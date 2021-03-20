Данко: праздновать день рождения буду дважды — с друзьями, а потом с семьей

Москва, 20 марта. Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, рассказал, как собирается праздновать сегодня свой день рождения. В беседе с корреспондентом ФАН он сообщил, что это событие сначала отметит с друзьями, а вечером за семейным ужином его поздравят родные.

«Праздновать буду как обычно, соберемся в каком-нибудь заведении, может, будет какой-то концерт, приедут друзья самые разные. У меня просто не у одного день рождения в марте — у многих моих знакомых. Заведение пока выбираю. Потом буду еще в узком семейном кругу праздновать», — поделился артист.

На вопрос о своих планах на этот год собеседник ФАН ответил, что еще не отошел после провального 2020-го и поэтому старается пока не думать о будущих выступлениях.

«Все планы коронавирус порушил, не могу сейчас ничего планировать. На тот год у меня было такое количество творческих планов, — вспоминает Данко. — Был запланирован концертный тур — дискотека 90-х, там 40 концертов, и чего только не было. И тут раз — локдаун, и все под запретом. Поэтому я сейчас ничего не планирую, поскольку боюсь, что все опять повторится».

Певец рассказал, что недавно закончил сниматься в сериале про бойцов ММА, а в начале марта дал несколько концертов, приуроченных к Международному женскому дню.

«Я снялся в сериале про бойцов ММА. Классный сериал, там дерутся гламурные бойцы с ребятами из подворотни, на НТВ будут показывать. Когда выйдет, правда, еще не понятно. Была серия концертов к 8 Марта», — отметил артист.

Ранее ФАН сообщал о том, что певец Данко ответил на обвинения в отказе помогать своей больной дочери.