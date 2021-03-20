Член Палаты представителей США высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным

Вашингтон, 20 марта. Диалог президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина «не закончится, как «Рокки IV»».

Об этом заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц. Он прокомментировал и высмеял отказ Байдена от разговора с главой Российской Федерации.

«Я не думаю, что Байден победит<...>В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда (вице-президент США — Прим. ред.) Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — с иронией отметил он.

Американский конгрессмен считает, что Путин крайне эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил в интервью телеканалу ABC News, что глава России должен «заплатить за вмешательство» в американские выборы. Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Глава Белого дома пообещал «в какой-то момент» переговорить с российским коллегой.

Помимо этого, в Сети появилось множество видеороликов с падением Байдена на трапе самолета. В этих материалах видео сделали мемом.