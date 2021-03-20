Правозащитник Бекман раскрыл истинное отношение Финляндии к России

Хельсинки, 20 марта. Финляндия стремится только улучшать отношения с Россией. Об этом заявил политолог и правозащитник Йохан Бекман.

Финский эксперт полагает, что Вашингтон намерен ухудшать отношения с Москвой. Такой комментарий он дал после слов президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Финляндия и Украина находятся между Россией и Западом. Однако внешняя политика Хельсинки отличается от киевской, подчеркнул политолог. Правозащитник напомнил про недавнюю встречу глав МИД РФ и Финляндии Сергея Лаврова и Пекки Хаависто. Министры пообщались в Санкт-Петербурге.

«Это была очень интересная и конструктивная встреча, стороны обсудили множество тем», — отметил Бекман в интервью изданию «Украина.ру».

Правозащитник указал на открытость диалога с РФ и активную связь между главами двух стран. По его словам, отношения финской и российской стороны и так хорошие.

Собеседник издания высказался и о поведении президента США в адрес Москвы. Правозащитник считает антироссийские заявления политика крахом его репутации.

Американцы осудили собственного президента за уклонение от открытого диалога с Владимиром Путиным. Пользователи Сети усомнились в занятости Байдена, на которую сослался Белый дом.