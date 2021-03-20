Блогер Наталья Краснова рассказала о роли женщин в КВН

Москва, 20 марта. Многие артисты эстрадного разговорного жанра начинали свою карьеру с участия в КВН. Такой же путь проделала и блогер Наталья Краснова, приехавшая из Челябинска.

Краснова отчасти согласна, что женщины в сборных КВН нужны исключительно для привлечения внимания зрителей. По словам блогера, некоторые команды действительно формировались по принципу «девочка для красоты».

В качестве контраргумента к этому утверждению она попросила вспомнить актрису Елену Борщеву и капитана команды КВН «Город Пятигорск» Ольгу Картункову. Звезда Instagram считает, что юмористки, пришедшие с КВН на рейтинговые программы канала ТНТ, были «основным активом» региональных сборных.

«Картункова — ее прям взяли? Мне кажется, это она взяла всех. Есть женщины в КВН, на которых команда держится», — объяснила Краснова в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».