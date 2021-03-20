Нерадивая мать напоила младенца лимонной кислотой в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 марта. Женщина случайно напоила двухмесячного сына лимонной кислотой. Ребенка с химическим ожогом глотки доставили в больницу.

Выяснилось, что 27-летняя екатеринбурженка приготовила смесь для кормления ребенка и отдала ее отцу. Мужчина попытался накормить младенца, однако тот ел неохотно. Позднее мать малыша вспомнила, что незадолго до этого чистила чайник лимонной кислотой и не слила воду. Именно ей она и разбавила детское питание.

Родители вызвали бригаду скорой помощи. Медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Маленький мальчик останется в больнице вместе с мамой, пока не пройдет полное обследование. Нареканий к семье у правоохранителей и органов опеки ранее не было.

Новосибирским врачам удалось спасти новорожденного ребенка со смертельно опасной патологией, сообщала газета A42.ru. Операция продлилась пять часов.