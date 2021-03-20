Российский политолог раскрыл план Украины по захвату Донбасса

Киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по Донбассу, несмотря на то, что документ был ратифицирован Советом безопасности ООН. Об этом заявил в интервью ФАН кандидат исторических наук, политолог и главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин

Киев на последней встрече политических советников глав «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату». В свою очередь Германия, Россия и Франция намерены приложить все усилия, чтобы перемирие на линии фронта носило устойчивый и всеобъемлющий характер.

«В письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года», — заявил источник ТАСС в российской делегации.

Кроме того, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил коллегам по формату изменить принцип организации заседаний, поскольку ненадлежащая организация встреч может снижать их эффективность. Поэтому предлагается применять принцип ротации. Это позволит выработать наиболее эффективные механизмы организации переговоров с наименьшими временными затратами.

На последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» Киев так и не представил письменных предложений по франко-германскому проекту по реализации Минских соглашений. В связи с этим российская сторона призвала иностранных коллег зафиксировать обязательство Украины представить всем участникам формата свою письменную позицию не позднее 19 марта.

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по Донбассу, несмотря на то, что документ был ратифицирован Советом безопасности ООН.

«Прекращение огня на линии фронта — первый пункт Минских соглашений. Если киевская сторона отказывается соблюдать ратифицированный Совбезом ООН документ, значит, что она хочет выйти из Комплекса мер. Наверное, пришла пора зафиксировать отказ Киева от «Минска-2», а ДНР, ЛНР и России необходимо вынести на рассмотрение вопрос об нежелании Украины следовать пунктам этого документа», — сказал собеседник ФАН.

Российский политолог также раскрыл план Украины по захвату Донбасса к 2025 году. По его словам, киевские власти целенаправленно намерены выйти из Минских соглашений, поскольку это позволит Украине развязать новую войну на линии фронта.

«Выход из минских договоренностей развяжет Украине руки для начала военных действий на территории Донбасса. Наверное, президент Владимир Зеленский, который находится у власти уже более года, подготовил план действий по отношению к Донецкой и Луганской народных республик. Не зря же недавно правительство Украины утвердило изменения в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. В частности, в документ внесли пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах ДНР и ЛНР», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывшие ополченцы рассказали, какие регионы потеряет Украина при атаке на Донбасс.