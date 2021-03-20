Президент США подтолкнул ВКС РФ к переоборудованию Ту-214ОН в разведчиков

Москва, 20 марта. Экс-президент США Дональд Трамп ликвидацией Договора по открытому небу подтолкнул РФ тщательнее следить за своими границами и модернизировать самолеты Ту-214ОН в разведывательные.

Первый самолет Ту-214ОН приняли на вооружение еще в 2011 году, передает РИА Новости.

Вашингтон с самого начала пытался ограничить доступ данных самолетов к совершению наблюдательных полетов без объяснения причин. Затем он мотивировал свои блокировки тем, что самолеты должны быть модернизированы. Согласно Договору об открытом небе только после международной сертификации они смогут совершать такие полеты.

Отмечается, что Ту-214ОН совершил свой единственный полет над территорией США в 2019 году.

Однако в конце 2020 года Дональд Трамп сообщил о выходе Соединенных Штатов из соглашения ввиду «нарушения договоренностей со стороны России». Позже процесс выхода запустила и сама Москва.

В связи с этими событиями Ту-214ОН были отправлены на модернизацию, после которой их можно применять для военной разведки на российских границах.

Ранее уже сообщалось, что Москва может покинуть Договор по открытому небу к лету 2021 года, если Соединенные Штаты не примут решение вернуться к условиям договоренностей.