Назван самый загадочный персонаж шоу «Маска»

Москва, 20 марта. Ведущий популярного шоу «Маска» Вячеслав Макаров назвал персонажа проекта, который, по его мнению, является наиболее загадочным.

Всего во втором сезоне «Маски» принимали участие 14 героев, однако четыре персонажа уже выбыли. Первой из шоу ушла гимнастка Светлана Хоркина, изображавшая Черную Пантеру. Кроме того, проект покинули продюсер Иосиф Пригожин (Ананас) и певица Азиза (Пингвин).

Пока последним рассекреченным участником является актер и юморист Юрий Стоянов, выступавший в костюме банана. Макаров пообщался с актером, и видео их беседы опубликовали на странице «Маски» в Instagram.

В ходе разговора телеведущий и юморист делились предположениями о личностях оставшихся в проекте персонажей. И если по поводу некоторых героев у Макарова и Стоянова были мысли, то о Ламе они не смогли сказать практически ничего.

«Каждый раз Лама удивляет, и я понятия не имею вообще, даже никаких предположений нет по поводу версий. Самая загадочная маска в нашем шоу», — отметил ведущий проекта.

Все участники шоу «Маска» обязаны держать в секрете, кто скрывается под костюмами, однако у Юрия Стоянова есть версия по поводу личности Неваляшки. По мнению актера, в этом костюме может выступать известный пародист.