Маляр избил девочку-подростка до состояния комы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 марта. Пьяный рабочий-маляр избил 17-летнюю девочку в Ленобласти. Пострадавшая впала в кому, сообщили в правоохранительных органах.

Жестокое избиение несовершеннолетней девушки произошло в Кировске. Пострадавшая была госпитализирована из квартиры на улице Набережной. Врачи диагностировали у подростка тяжелые травмы головы, девочка находится в состоянии комы.

Ссора между 47-летним подозреваемым и пострадавшей произошла во время ремонта квартиры. Мужчина сильно напился и поссорился со своей помощницей. Он сам позвонил в полицию, сообщив, что избил девушку в целях обороны.

Правоохранители задержали маляра. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще один случай нападения на женщину произошел в Кузбассе. Росгвардейцам удалось спасти жительницу Новокузнецка от пьяного мужа, угрожавшего убийством, сообщала газета A42.ru.