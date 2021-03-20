Стоматолог Шевченко объяснил, какие правила нужно соблюдать для здоровья зубов

Москва, 20 марта. Шесть основных правил по уходу за зубами и деснами, чтобы сохранить здоровье полости рта, назвал кандидат медицинских наук Олесь Шевченко.

Необходимо регулярно чистить зубы. Процедуру нужно проводить два раза в сутки по две минуты. Важно чистить зубы правильно с помощью выметающей техники от десны к краю зуба. Каждый день следует прочищать промежутки между зубами. Для этого используются специальные межзубные ершики. В большинстве случаев, кариес начинается именно между зубами.

Также после консультации и врача нужно использовать дополнительные средства для гигиены полости рта. Среди них ополаскиватели, зубные нити, скребки для языка. После еды в течение десяти минут рекомендуется употреблять жевательную резинку. При этом выбирать нужно продукт без сахара. Раз в пол года необходимо проходить осмотр у стоматолога, объяснил в беседе с kp.ru Шевченко.

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