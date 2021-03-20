Болельщики-иностранцы не смогут посетить Олимпиаду в Токио

Токио, 20 марта. Олимпийские игры в Токио пройдут в полузакрытом формате. На трибуны допустят только болельщиков-японцев. Иностранцы смогут посмотреть соревнования на ТВ или в онлайн-режиме.

Об этом сообщило японское информационное агентство «Киодо», ссылаясь на сведения пресс-службы организаторов Олимпийских игр в Токио. Всю стоимость билетов на международные соревнования иностранцам компенсируют. Оргкомитет принял решение ограничить въезд для зарубежных болельщиков из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год, пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что Правительство Японии призвало страны ограничить состав делегаций на международных соревнованиях.