Полицейские установили личность предполагаемого насильника девочки в Мурманске

Мурманск, 20 марта. Подозреваемым в изнасиловании 15-летней школьницы оказался 31-летний уроженец Таджикистана, работавший в такси.

Мурманские правоохранители смогли оперативно задержать предполагаемого злоумышленника после того, как в городе был введен план перехват. Полицейские останавливали все авто на выезде из административного центра и проверяли их салоны и багажники.

Вскоре организованные мероприятия принесли результат, и насильник оказался в руках стражей порядка. Против уроженца Таджикистана, затащившего ребенка в авто, возбудили уголовное дело, сообщили в СК. Сейчас с ним работают следователи.

На Камчатке по подозрению в изнасиловании двух малолетних девочек задержали многодетного отца, сообщал ФАН. В скором времени мужчина предстанет перед судом.