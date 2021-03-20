Участница «Холостяка» с Тимати раскрыла правду о «слитом» финале шоу

Москва, 20 марта. Участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель рассказала правду об отношениях ее конкурентки по проекту Марии Вебер с рэпером Тимати.

После старта трансляции передачи, в которой девушки пытаются завоевать сердце основателя лейбла Black Star, в Сети появилось громкое разоблачение. На основе соцсетей поклонники сделали вывод, что в финале «Холостяка», отснятого в Дубае, Тимати выбрал Марию Вебер. Зрители заметили, что рэпер отдыхает на Мальдивах, и там же находится участница шоу.

Однако Адель Вейгель развеяла все сомнения по поводу «слитого» финала проекта. По словам участницы, то, что рэпера заметили с Вебер на Мальдивах, не говорит об их близких отношениях.

«Тимур не дурак, чтоб так палиться. Она подарила ему доску для серфа, а он просто пообещал пригласить ее в свой кемп, не больше. Всех развели, и все верят!» — приводит слова Вейгель издание «СтарХит».

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко недавно высказала о «Холостяке» и призналась, что шоу вызывает у нее противоречивые чувства. Знаменитости не нравится, что на проекте девушек «осматривают как лошадей».