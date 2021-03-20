Учения подразделений РЭБ прошли на территории ЛНР

Луганск, 20 марта. Военнослужащие Народной милиции ЛНР провели учения мобильных групп оперативного реагирования и подразделений радиоэлектронной борьбы.

Как рассказал официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий, занятия по боевой подготовке специалистов групп быстрого реагирования прошли на прошлой неделе. Бойцы НМ ЛНР отработали действия в обороне.

«Кроме того, особое внимание уделялось подготовке специалистов радиоэлектронной борьбы», — отметил Осадчий.

По его словам, работа со средствами РЭБ выходит на первый план из-за необходимости противодействия украинским беспилотникам.

Ранее экс-участники боевых действий в Донбассе рассказали, какой город Украина может потерять при условии новой конфронтации с силами ЛНР и ДНР. При этом INFOX передавал, что неоднократные предупреждения украинским властям о последствиях обострения в Донбассе нисколько не повлияли на нежелание Киева идти мирным путем.