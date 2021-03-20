Мозг современных людей деформируется из-за поисковых систем

Москва, 20 марта. Цифровые технологии оказывают влияние на мозг человека и способность запоминать важную информацию. Исследование проводили специалисты «Лаборатории Касперского».

Современные люди привыкли искать информацию в Google или других системах за считанные секунды, используя смартфон. В итоге пропала необходимость запоминать номера телефонов и другие полезные данные. Проблема «потери цифровой памяти» беспокоит ученых по всему миру. Эксперты «Касперского» задействовали в своем новом исследовании 6 тыс. человек старше 16 лет из разных стран. Более 40% респондентов признались, что хранят всю личную информацию в телефоне.

«При этом лишь очень небольшая часть опрошенных предпринимает какие-то действия, чтобы обезопасить себя от возможной потери данных», — заявили специалисты.

Ранее сообщалось, что бельгийские ученые раскрыли механизм работы мозга в бессознательном состоянии. В этот момент включается система подкрепления или вознаграждения.