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Глава Дагестана предложил обеспечивать земских врачей бесплатным жильем

Глава Дагестана предложил обеспечивать земских врачей бесплатным жильем

Махачкала, 20 марта. Муниципалитетам Дагестана поручено разработать меры социальной поддержки молодых специалистов, приехавших по программе «Земский доктор». В частности, врио главы республики Сергей Меликов рекомендовал предоставлять им бесплатно жилье и принимать их детей без очереди в детские сады.

«Руководитель региона поставил перед главами муниципальных образований конкретную задачу — разработать предложения по мерам социальной поддержки врачей и их семей, пришедших по программе «Земский доктор». Необходимо, чтобы молодые специалисты могли закрепиться и остаться в населенном пункте не только на те пять лет, которые предусмотрены договором», — рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова.

Она напомнила, что программой «Земский доктор» предполагается материальная поддержка медицинских работников. Так, если врач отправляется на работу в равнинную или предгорную зоны республики, то он получает в качестве подъемных средств миллион рублей, если же он едет в высокогорье — полтора миллиона рублей. Для фельдшеров предусмотрена финансовая поддержка в размере 500 тысяч и 750 тысяч рублей соответственно.

Шахсинова сообщила, что Меликов предложил муниципалитетам подумать над дополнительными мерами. В качестве примера он отметил, что специалистов и их детей можно обеспечить жильем и доступом в детские сады.

«Глава республики выступил с двумя предложениями — жилье молодым специалистам и первоочередное решение вопроса при устройстве в дошкольные образовательные организации детей медицинских работников», — сказала заместитель министра.

По ее словам, эти и другие меры поддержки в настоящее время прорабатываются. Решение по ним еще не принято.

За время реализации программы «Земский доктор» в сельской местности Дагестана трудоустроено 1485 врачей и 35 фельдшеров. Только в 2020 году в районы были направлены более 200 медработников.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана попросили федеральный центр увеличить штатную численность бригад скорой медпомощи в республике. В региональном Минздраве отмечали, что для укомплектования более 70 бригад потребуется свыше тысячи штатных единиц.

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