Глава Дагестана предложил обеспечивать земских врачей бесплатным жильем

Махачкала, 20 марта. Муниципалитетам Дагестана поручено разработать меры социальной поддержки молодых специалистов, приехавших по программе «Земский доктор». В частности, врио главы республики Сергей Меликов рекомендовал предоставлять им бесплатно жилье и принимать их детей без очереди в детские сады.

«Руководитель региона поставил перед главами муниципальных образований конкретную задачу — разработать предложения по мерам социальной поддержки врачей и их семей, пришедших по программе «Земский доктор». Необходимо, чтобы молодые специалисты могли закрепиться и остаться в населенном пункте не только на те пять лет, которые предусмотрены договором», — рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова.

Она напомнила, что программой «Земский доктор» предполагается материальная поддержка медицинских работников. Так, если врач отправляется на работу в равнинную или предгорную зоны республики, то он получает в качестве подъемных средств миллион рублей, если же он едет в высокогорье — полтора миллиона рублей. Для фельдшеров предусмотрена финансовая поддержка в размере 500 тысяч и 750 тысяч рублей соответственно.

Шахсинова сообщила, что Меликов предложил муниципалитетам подумать над дополнительными мерами. В качестве примера он отметил, что специалистов и их детей можно обеспечить жильем и доступом в детские сады.

«Глава республики выступил с двумя предложениями — жилье молодым специалистам и первоочередное решение вопроса при устройстве в дошкольные образовательные организации детей медицинских работников», — сказала заместитель министра.

По ее словам, эти и другие меры поддержки в настоящее время прорабатываются. Решение по ним еще не принято.

За время реализации программы «Земский доктор» в сельской местности Дагестана трудоустроено 1485 врачей и 35 фельдшеров. Только в 2020 году в районы были направлены более 200 медработников.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана попросили федеральный центр увеличить штатную численность бригад скорой медпомощи в республике. В региональном Минздраве отмечали, что для укомплектования более 70 бригад потребуется свыше тысячи штатных единиц.