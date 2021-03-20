Как сейчас выглядит полностью истощенное Симферопольское водохранилище в Крыму

Симферополь, 20 марта. Несмотря на обильные снегопады и осадки зимой, Симферопольское водохранилище полностью истощено и достигло неизвлекаемого объема — менее двух миллионов кубометров воды. Об этом 19 марта сообщили в МинЖКХ Республики Крым. ФАН публикует фото, как сейчас выглядит водный источник.

Рабочий объем Симферопольского водохранилища составляет 36 млн кубометров воды, из которых 34 млн — полезного объема. Формирование водных запасов водохранилища происходит в Добровской долине из рек Аян, Ангара, Кизилкобинка, Куба и других притоков реки Салгир, которая и дает основной дебет воды в водохранилище.

Важно отметить, что Аянское и Симферопольское водохранилища представляют собой единую систему водоснабжения столицы Крыма, позволяющую либо сбрасывать излишки воды в реку Салгир, либо подавать ее напрямую из обоих водохранилищ в город.

Ранее ФАН сообщал, что 18 марта состоялся запуск насосной станции для нового Бештерек-Зуйского водозабора в Крыму. По расчетам специалистов, это позволит подавать в Симферополь около 22 тыс. кубометров артезианской воды.