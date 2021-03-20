В Европе понимают, что российская вакцина жизненно необходима. Колонка Голоса Мордора

В Европе объявили о пришествии третьей волны эпидемии коронавирусной инфекции. И на самом деле, во многих европейских странах ежедневный прирост существенно увеличился, кое-где снова уходят на карантин, а где-то из него и не выходили.

В общем — совсем невесело. И уже очень давно. Где-то комендантский час с девяти вечера, нельзя вынести даже мусор, очень странно открытые магазины, когда, чтобы попасть в них, надо записываться за четыре часа, и на посещение у тебя есть всего десять минут. Про общепит и говорить нечего: люди уже попросту забыли, что это такое — посидеть в кафе или ресторане.

Говорят, что человек привыкает ко всему. Наверное, это так. На самом деле, люди во многих европейских странах привыкли к новой жизни. Тем более что никакого просвета впереди не видно. Даже несмотря на то, что началась вакцинация. Да и с вакцинацией не все так безоблачно.

Только что отгремел большой скандал с вакциной от AstraZeneca, когда многие европейские страны попросту приостановили ее использование. Претензии были серьезными — образование тромбов и даже смерти. И ученые в Норвегии даже смогли установить, что вакцина имеет к этому непосредственное отношение, но тем не менее почти во всех странах Европы было принято решение использовать вакцину дальше. Где-то будут предупреждать людей о риске тромбоза, а в Литве пообещали прививать AstraZeneca всех желающих и без очереди. Не знаю, наверное, такие найдутся, но не уверен, что их будет очень много. Просто потому что тревожные новости о побочных явлениях приходить не перестали, каждый день в ленте появляется что-то новое.

Американских вакцин от компаний Pfizer и Moderna попросту не хватает. Нехватка вакцин доходит до того, что начинаются настоящие вакцинные войны и блокады, причем уже не в информационном пространстве, а в реальной жизни. Страны запрещают экспорт вакцин, придерживают партии, ни о какой солидарности уже не идет и речи. Ситуация отчасти напоминает события конца зимы 2020 года, когда представители дружественных стран буквально из рук друг друга вырывали грузы защитных средств, аппаратов ИВЛ и медикаментов прямо на взлетных полосах аэродромов.

Выбраться из сложившейся ситуации очень хочется всем. Хоть немного вспомнить, что же это такое — нормальная жизнь. Тем более что где-то она есть. Как есть и вакцина, которая могла бы изменить ситуацию и от которой нет серьезных побочных эффектов, тем более таких как тромбоз. Это российская вакцина «Спутник V», которая успешно применяется во многих странах мира. Вакцинировано ею уже огромное число людей, и нет никаких нареканий. Вот вообще ни одного серьезного случая не зафиксировано. А если бы они были — уж поверьте, о них бы трубила вся мировая пресса во весь голос. Уж слишком сильно многим российская вакцина жжет глаза. Лучшим доказательством того, что «Спутник V» — отличный препарат, стало изъятие в Мексике партии поддельной вакцины. А подделывают, как известно, только то, что имеет хорошую репутацию и востребовано на рынке.

В Европе очень многие понимают, что «Спутник» стал бы решением очень многих проблем. Тем более вовсе не обязательно экспортировать вакцину из России. Можно просто приобрести технологии и производить препарат прямо в Европе, очень сильно упростив логистические цепочки. Российская вакцина не требует таких жестких температурных режимов, как вакцины американских компаний. Но европейский регулятор не торопится регистрировать «Спутник». И это не наука, а уже чисто политика. Потому что вакцина компании «Джонсон и Джонсон», заявка на ободрение которой была подана примерно в одно время с заявкой на одобрение «Спутника», уже одобрена. А российскую вакцину зарегистрируют только в конце июня.

Очень многие с этим не согласны. Несколько стран уже решили использовать вакцину без одобрения европейского регулятора, видимо, там здравый смысл превалирует над политическими псевдовыгодами, что есть совершенно правильно. В первую очередь нужно думать о гражданах своих стран, а не о том, из какой страны пришла вакцина. Но понимают это далеко не все даже там, где разум чаще всего берет над политикой верх. Один из чиновников Минздрава ФРГ заявил, что не исключено, что при принятии решения по вакцине «Спутник», будут руководствоваться «политическими соображениями».

Интересно, чего стоят политики, которые ставят «политические соображения» выше здоровья своего народа и благополучия страны? И какие дивиденды принесут им эти пресловутые «политические соображения»? Кто-то из-за океана похлопает по плечу и скажет: «Гуд бой!»? Неужели можно променять на это здоровье и нормальную жизнь граждан своих стран?

Но все-таки есть надежда, что здравый смысл возьмет верх, пусть и не везде. Все очень устали от почти полутора лет кошмара, в которой окунул весь мир коронавирус. Казалось, что в XXI веке такое невозможно, но все мы уже давно живем в этой новой реальности. Выйти из которой может помочь Россия, но именно это для многих и нестерпимо.