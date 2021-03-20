Девочка-подросток погибла под колесами грузового поезда в Челябинской области

Челябинск, 20 марта. Грузовой поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку, переходившую железнодорожные пути в наушниках, на станции Чебаркуль.

Трагический инцидент произошел рано утром. Девочка-подросток шла по путям в неустановленном для этого месте. От полученных травм она скончалась. Следственные органы осматривают место ЧП, а также опрашивают родственников погибшей. По данному факту проводится проверка, по результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Еще одна женщина попала под поезд на Кубани, сообщал сайт 360tv.ru. Машинист сделал все возможное для того, чтобы избежать столкновения, в том числе сигналил ей и применил экстренное торможение. Однако завершить маневр не успел.