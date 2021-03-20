Ученые из Германии нашли способ подавлять аутоиммунные заболевания

Берлин, 20 марта. Употребление соли способствует подавлению аутоиммунных заболеваний, выяснили ученые из Института биохимии Макса Планка.

Аутоиммунные заболевания возникают, когда иммунная система организма начинает нападать на собственные клетки. Причины этого процесса остаются неизученными. Ранее считалось, что включение соли в рацион негативно влияет на подобные болезни. Последняя работа ученых из Германии позволила опровергнуть эту теорию.

Специалисты провели исследование на лабораторных мышах и продемонстрировали, что соль способна подавлять рассеянный склероз. Незначительное увеличение количества продукта в рационе оказывало полезное влияние на аутоиммунную центральную нервную систему у грызунов. Ученые считают, что предыдущие исследования показывали обратный результат, так как у животных была нарушена работа гематоэнцефалического барьера, который связывает кровоток и нервную систему.

До этого ученые из Австралии нашли в иммунной системе организма человека механизм, который способен помочь в борьбе с аутоиммунными болезнями. Основную роль играет белок нейритина.