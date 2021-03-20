Die Welt: план вермахта 40-х годов помог США уничтожить армию Саддама Хусейна

Берлин, 20 марта. США удалось молниеносно нейтрализовать Республиканскую гвардию Саддама Хусейна в Кувейте благодаря военному плану вермахта от 1940 года.

Немецкое издание Die Welt пишет, что наступательная операция американских войск в 1991 году была успешно реализована благодаря применению опыта гитлеровской германии. Командующий операцией «Буря в пустыне», генерал армии США Норман Шварцкопф прибегнул к стратегии вермахта, чье военное руководство в 1940 году во Франции разработало специальный план.

Так, американцы аналогичным образом непосредственно перед наступлением перекинули значительные силы на запад, разместив их вдоль границы Ирака и Саудовской Аравии. Четыре танковые и две мотострелковые дивизии прорвались через иракскую пустыню на северо-восток и, находясь на территории страны, взяли в тиски Кувейт. Таким же образом в 1940 году нацистские войска прорвались в Бельгию и Нидерланды.

Отмечается, что после этого десантники ВС США перекрыли дороги на территории Ирака, чтобы помешать отступлению войск Саддама Хусейна. Издание пишет, что план 40-х годов сработал и превратил операцию «Буря в пустыне» в один из самых быстротечных блицкригов в военной истории.

«Когда силы Республиканской гвардии действительно начали отступление, они угодили в смертельную ловушку», — говорится в статье.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона защищать свои интересы на Ближнем Востоке теми средствами, которые он сочтет необходимыми. В Пентагоне также заявили о готовности противодействовать созданию ядерного оружия Ираном, передает «Царьград».