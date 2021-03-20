Два вертолета готовятся к спасению дрейфующих в Финском заливе рыбаков

Санкт-Петербург, 20 марта. Более 50 рыбаков спасают с оторвавшейся льдины в Финском заливе недалеко от деревни Старое Гарколово. Об операции сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о ЧП поступила в ведомство в 09:10 утра. Выяснилось, что в десяти метрах от берега, на льду, образовалась трещина, и 55 рыбаков оказались отрезаны от суши. К любителям зимней рыбалки экстренно направлены три плавсредства, в готовность приведены два вертолета МЧС и Росавиации.

Ранее Deita сообщала о спасении пяти рыбаков с треснувшего ледового поля у пляжа Ханган в Большом Камне. Хотя местные власти постоянно предупреждают об опасности зимней рыбалки, отказываться от этого досуга приморцы не хотят.